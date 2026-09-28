Trecho do córrego Capim Puba pode onde pode passar uma marginal, caso prefeitura leve estudo adiante (Fábio Lima/O Popular)\nPode sair do papel a implantação de uma marginal no Córrego Capim Puba, obra prevista em projeto desde 2019. A Prefeitura de Goiânia avalia uma alternativa para o cruzamento da futura via com a Avenida Leste-Oeste, onde a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) definiu uma concepção preliminar. Porém, o estudo ainda precisa ser detalhado e passar pela avaliação de outras pastas, entre elas a Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET), antes de avançar.\nEstudo de viabilidade técnica elaborado para a Seinfra prevê a construção do trecho em nível, ou seja, sem viaduto, seguindo o projeto feito há sete anos. O custo estimado é de R$ 5,8 milhões, com prazo de seis meses para execução. Pelo documento, o eixo principal da marginal começaria junto à Leste-Oeste, com um acesso direto à avenida e a proposta também prevê a desapropriação de 29 lotes, que somam cerca de 11,1 mil metros quadrados (m²).