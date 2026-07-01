Viaturas da Guarda Metropolitana em frente à base da Graciosa, onde ocorreu o caso investigado (Reprodução/X da Prefeitura de Palmas)\nA penalidade de 25 dias de suspensão aplicada ao guarda metropolitano Alessandro Gomes Neves pelo caso de omissão no estupro da Praia da Graciosa acarreta consequências severas que ultrapassam o período de afastamento. A Corregedoria-Geral da Guarda Metropolitana de Palmas (GMP) confirmou nesta quarta-feira (1º) que a sanção produz efeitos financeiros, funcionais e administrativos automáticos, conforme prevê o estatuto da instituição.\nA medida implica o desconto proporcional dos 25 dias sobre a remuneração do servidor. Além do impacto financeiro direto, o agente enfrentará o impedimento de concorrer ou obter qualquer progressão horizontal, que é o aumento salarial por tempo de serviço, pelos próximos dois anos. A punição também altera o prontuário funcional de Alessandro Neves, resultando na redução do conceito de comportamento e no registro de 25 pontos negativos na ficha funcional.