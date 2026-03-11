Ganhos obtidos em apostas de quota fixa, as chamadas bets, e em competições virtuais (fantasy sport) são tributáveis no Brasil. De acordo com a Receita Federal, o imposto incide sobre o prêmio líquido anual, que corresponde à diferença entre o valor recebido e o que foi apostado.\nA regra estabelece que apenas os valores que ultrapassam o limite de isenção anual de R$ 28.467,20 estão sujeitos à tributação. A alíquota é de 15%. Para comprovar os resultados, o apostador deve utilizar o ComprovaBet, documento que as plataformas devem fornecer com o resumo dos resultados do ano anterior.\nSUS inicia teleatendimento de saúde para pessoas com vício em bets\nInfluenciadora presa negociava com plataformas e tinha '70 blogueiros' para ajudar com divulgações, aponta investigação\nCaso o cálculo resulte em imposto a pagar, a Receita está oferecendo a opção de parcelar o débito em até 60 vezes. Cada parcela mínima deve ser no valor de R$ 200. O órgão afirma que a medida busca facilitar o pagamento para contribuintes que não consigam quitar o imposto à vista.