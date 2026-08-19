Os partidos e federações registraram 17 chapas para a eleição de deputado estadual em Goiás. Nestes grupos, a menor participação proporcional de mulheres é do Novo, com 30,9%. A sigla entrou na disputa com 29 homens e 13 mulheres. O melhor resultado é da federação União Progressista (UB-PP), que tem chapa com 52% de mulheres (são 22 candidatas e 20 candidatos).\nA legislação eleitoral exige o mínimo de 30% e o máximo de 70% das vagas das chapas proporcionais para candidaturas de cada sexo. Diante do desafio para ampliação da participação feminina na política, a regra ficou conhecida como “cota para mulheres”.\nOs dados de registro de candidaturas publicados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostram que 12 chapas foram registradas com porcentual de candidaturas femininas entre 30,9% e 39,5%. As chapas do Democrata e PSD têm índice de 40,6% e 41%, respectivamente. A Unidade Popular (UP) chegou ao porcentual de 50%, mas registrou apenas duas candidaturas de deputado estadual, uma de cada gênero.