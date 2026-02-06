O presidente da Câmara de Rio Verde foi preso na manhã desta quinta-feira (5) em uma ação que investiga fraude em contratos para favorecer o delegado Dannilo Ribeiro Proto. Idelson Mendes (PRD) e outros suspeitos são investigados por integrar uma suposta organização criminosa.\nO JORNAL não localizou a defesa dos investigados para se manifestarem sobre o caso. À reportagem, o diretor de comunicação da Câmara de Rio Verde disse que ainda não há "informação" sobre a prisão.\nSegundo o Ministério Público de Goiás (MPGO), foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e cinco mandados de busca e apreensão. Além do parlamentar, novamente foi alvo de prisão preventiva o delegado da Polícia Civil, que já havia sido detido na primeira fase da operação.\nJustiça determina que delegado suspeito de fraudes de R$ 2,2 milhões seja transferido para presídio