Renan foi condenado a 72 anos de prisão (Reprodução/TV Anhanguera)\nUm dos presos que conseguiu escapar de um presídio de segurança máxima no Tocantins é Renan Barros da Silva, de 26 anos. Ele foi considerado pela polícia como um serial killer após matar três homens e deixar outro ferido em Araguaína, no norte do Tocantins. Na época, o Ministério Público o descreveu como uma “pessoa sádica” com um “prazer repugnante de matar".\nRenan escapou da Unidade de Tratamento Penal de Cariri do Tocantins, na noite desta quinta-feira (25). Junto com ele, fugiu também Gildásio Silva Assunção, de 47 anos, que possui quatro condenações, inclusive pelo crime de homicídio, com pena somada de 46 anos.\nOs crimes de Renan Barros da Silva aconteceram em maio de 2021 em uma rotatória em Araguaína, no norte do Tocantins. Na época, três corpos foram encontrados por pessoas que passavam pelo local, próximo a uma faculdade, no início da manhã.