Um preso por violência doméstica teve um mandado de prisão cumprido nesta quinta-feira (25), na Unidade Penal de Palmas. Ele é suspeito de tentar matar o vizinho por uma dívida de R$ 10. A vítima levou várias facadas, mas recebeu socorro médico imediato e sobreviveu.
Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o crime aconteceu no dia 23 de junho do ano passado, no Setor Araras I, na capital. O suspeito não teve o nome divulgado e o Daqui não conseguiu contato com a defesa dele.
Tentativa de homicídio
No dia do crime, o suspeito encontrou a vítima e cobrou a dívida. Os dois iniciaram uma discussão, com troca de xingamentos. Segundo o delegado Guilherme Torres, eles aparentavam estar alcoolizados. Em seguida, o suspeito voltou para casa, pegou uma faca e atacou o vizinho, atingindo vários golpes pelo corpo.