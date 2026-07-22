Foram presos, na tarde ontem, três suspeitos de envolvimento no furto a uma joalheria de um shopping center no Setor Marista, em Goiânia. A ação ocorreu na madrugada de domingo (19) e, segundo os donos do estabelecimento, o prejuízo chega a R$ 400 mil. O trio foi encontrado em Santo Antônio do Descoberto, Entorno do Distrito Federal (DF).\nRonaldo Silva Aguiar, de 40 anos, e Rafael Santos Rodrigues, de 27, são apontados pela Polícia Militar (PM) como coautores do furto, enquanto que Nycolas Pessoa Rosa, 26, que estava junto no momento da prisão, foi capturado quando os militares identificaram que ele possuía mandado de prisão em aberto.\nNa ação, realizada por equipes da Rotam e do Comando de Policiamento Especializado (CPE), com apoio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Goiás (Ficco-GO), foi apreendida parte das joias furtadas, três aparelhos celulares que os suspeitos relatam ter comprado com o dinheiro obtido na venda da mercadoria furtada, além de R$ 3.750 em espécie.