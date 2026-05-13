Adair Moreira, de 65 anos (Arquivo Pessoal / João Antônio Rodrigues Moreira)\nUm prestador de serviço, de 65 anos, morreu esmagado após ser atropelado por um rolo compactador no km 122 da BR-060, em Terezópolis de Goiás, Região Metropolitana do estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as informações iniciais indicam que havia outro trabalhador operando a máquina e que ele não teria percebido a presença de Adair Moreira, que morreu no local.\nEm nota, a Triunfo Concebra, empresa que administra a via informou que o condutor não teve ferimentos. Além disso, esclareceu que a vítima e o homem que conduzia a máquina são prestadores de serviço da concessionária (leia nota na íntegra ao final do texto).\nO nome do homem que operava a máquina não foi divulgado, por isso o DAQUI não localizou a defesa dele até a última atualização desta reportagem.