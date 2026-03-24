A marquise da Estação Ferroviária de Goiânia é o refugio de Peter Aparecido de Jesus, de 38 anos, e Juliana da Silva Rocha de Jesus, de 33, que completa hoje 48 semanas carregando no ventre a pequena Sarah. À espera de um nascimento que pode acontecer a qualquer instante, o teto da Estação é refúgio da chuva e do vento das noites do casal.\nDurante o dia, sob o forte calor que toma a cidade, Juliana, já com dores e grande desconforto, se recolhe à sombra das árvores na Praça do Trabalhador, no centro da capital. Ao lado dela repousam malas e os documentos do pré-natal do bebê que está por chegar, sinais de uma vida prestes a começar, mas ainda sem um teto para chamar de lar.\nAo jornal, o casal contou que se conheceu em 2023, pela internet. Ela é de Santa Maria da Vitória, na Bahia, e ele do interior de São Paulo. Ela veio para Goiânia ficar com duas irmãs, mas quando Peter chegou na capital goiana, foram morar em um local só deles. Com a perda de emprego por parte de Peter, que já trabalhou como caseiro, eles iam e saiam das ruas.