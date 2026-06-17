Dhieine Caminski, secretária da Saúde de Palmas (Djavan Barbosa/Arquivo JTo)\nA Prefeitura de Palmas oficializou nesta quarta-feira (17) a exoneração "a pedido" de Dhieine Caminski do comando da Secretaria Municipal de Saúde (Semus). O ato consta no Diário Oficial do Município e encerra a passagem da gestora pela pasta em meio às investigações da Operação Falsa Emergência, que apura suspeitas de fraude na terceirização das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da capital.\nDhieine permanece presa preventivamente por determinação da Justiça. A Polícia Civil e o Ministério Público do Tocantins (MPTO) apontam indícios de participação da então secretária em um esquema que teria utilizado documentos considerados irregulares para justificar contratações emergenciais e pagamentos milionários envolvendo organizações sociais.