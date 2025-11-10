A Rua 85-A, conhecida atualmente como Avenida Cora Coralina, que liga a Praça do Ratinho, via Avenida 87, com a Praça Cívica, foi implementada no final dos anos 1990, pela Prefeitura de Goiânia com o intuito de reduzir o tráfego da Avenida 85, que naquela época teria um trecho de mão única. A construção contou com a implantação de uma ampla galeria de águas pluviais para evitar alagamentos nas proximidades da Praça Cívica e do Fórum de Goiânia.\nJá em 1998 havia uma preocupação da Prefeitura e moradores do setor Sul com alagamentos. A solução, porém, não demorou a se mostrar falha. Em 2004, há 21 anos, o alagamento começou a ocorrer na própria Avenida 87.\nO problema, então, se tornou recorrente, ao ponto de, neste ano, a atual gestão ter informado que há um projeto para proibir o tráfego na Avenida 87 durante as chuvas. Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra), “o levantamento sobre o assunto, alinhado aos estudos do Plano Diretor de Drenagem Urbana (PDDU), em desenvolvimento pela parceria científica da Prefeitura com a Universidade Federal de Goiás (UFG), confirmam que o problema é geográfico e estrutural”. O local foi construído sobre o leito do Córrego Buritis. O córrego, descrito como de baixa vazão e intermitente, possui nascentes difusas, que criam uma vereda de buritis (ou campo de murundus), o que concedeu nome a ele.