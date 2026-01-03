O processo que está em andamento para tornar santo o padre Luso de Barros Matos, que viveu em Porto Nacional, atingiu uma nova etapa. Está em andamento desde dezembro de 2025 o Inquérito Diocesano, em que o candidato é estudado para que sejam documentados fatos da vida diocesana e virtudes heroicas de quem pode ser o primeiro santo do Tocantins.\nDe acordo com o padre Eldinei Carneiro, pároco da Paróquia São José de Dianópolis e Delegado Episcopal da causa do padre Luso, a busca pela canonização já passou pelas etapas do dossiê, em que a diocese apresenta informações sobre a fama de santidade do candidato, sobre os sinais de santidade.\nO processo também recebeu o 'Nihil obstat', que do latim significa 'nada impede', e se trata da etapa em que Roma autoriza o andamento da causa para comprovação dos milagres e pedido de canonização.