CNH digital (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)\nO processo para tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) passou por mudanças importantes. Antes, o candidato tinha o prazo de até 12 meses para concluir todas as etapas. Agora, a validade do processo será por tempo indeterminado, o que permitirá que cada pessoa avance no próprio ritmo. As informações foram passadas pelo presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO), delegado Waldir, em uma coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira (12).\nOutra mudança importante é que o primeiro reteste - tanto da prova teórica quanto da prática - será gratuito. Até então, segundo o Detran-GO, uma nova tentativa podia custar mais de R$ 500, dependendo da região. A partir do segundo reteste, no entanto, volta a ser aplicada a taxa normal do órgão, de cerca de R$ 50.