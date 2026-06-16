As provas objetivas serão realizadas em 27 de setembro. (Wesley Costa/O POPULAR)\nEstão abertas as inscrições para o processo seletivo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para o Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola, que oferece 317 vagas em diversas regiões de Goiás. Para a contratação temporária, o edital define requisitos específicos, incluindo a necessidade da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B para as funções regionais e de supervisão. Os salários variam entre R$ 2.128 e R$ 4.008, dependendo do cargo, com o acréscimo mensal de R$ 1.192,00 de auxílio-alimentação. O contrato pode durar até 48 meses, com direito a férias e 13º salário proporcionais.\nAs inscrições para a seleção, organizadas pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), permanecem disponíveis até o dia 1º de julho e devem ser feitas obrigatoriamente por meio do site da banca. O valor da taxa de inscrição é de R$ 53 para qualquer cargo, sendo permitida a solicitação de isenção para inscritos no Cadastro Único (Cadúnico) ou doadores de medula óssea. As vagas estão distribuídas por vários municípios, destacando-se uma maior oferta em Goiânia, Rio Verde e Jataí, localizadas na Região Sudoeste de Goiás (a relação completa dos locais está disponível no final da matéria).