Um produtor rural de 35 anos foi preso, na quarta-feira (5), suspeito de causar prejuízo de R$ 20 milhões com golpes no agronegócio, em Santa Helena de Goiás, no sudoeste goiano. O delegado responsável pelo caso, Luís Antônio de Jesus, contou ao DAQUI que o homem foi preso durante a deflagração da operação "Título Cego". Além da prisão, segundo o investigador, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão.\nEstima-se que ele faturou mais de R$ 12 milhões com a safra, além dos 10 milhões que ele captou nos golpes", disse o delegado.\nÀ reportagem, a defesa do suspeito, os advogados Alessandro Gil Moraes Ribeiro e\nDanilo Marques Borges, por meio de nota, informaram que o cliente segue preso e que entende que "o sistema penal não pode ser convertido em instrumento de cobrança de dívidas, sobretudo quando se trata de produtores rurais em didiculdades" (veja íntegra da nota ao final deste texto).