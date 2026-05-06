Uma pesquisa realizada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) Tocantins, entre os dias 29 e 30 de maio, apontou variações de preços de até 199,82% para produtos destinados ao Dia das Mães. O estudo tem como objetivo orientar os consumidores na escolha do presente para a data.\nO item com maior variação percentual foi a saia, com preços oscilando entre R$ 39,99 e R$ 119,90, resultando em uma diferença de 199,82%. A sandália ficou em segundo lugar, com variação de 199,77%, com preços entre R$ 29,99 e R$ 89,99.\nA sapatilha também apresentou diferença significativa, com variação de 179,86%, sendo encontrada entre R$ 49,99 e R$ 139,90. Entre os perfumes, o destaque foi o Idôle Lancôme Feminino Eau de Parfum 25 ml, que apresentou variação de 27,75%, com preços entre R$ 359,99 e R$ 459,99.