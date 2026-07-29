Perito analisa cenário de contaminação da água do Córrego Pernambuco, próximo à cidade de Professor Jamil (Wildes Barbosa / O Popular)\nUma grande mancha rosa, acompanhada de muita espuma, apareceu no Córrego Pernambuco, na BR-153, afluente do Ribeirão Dourados, manancial que abastece Professor Jamil, após um incêndio em uma carreta, na segunda-feira (27), na rodovia.\nDe acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), o veículo transportava produtos químicos perigosos, entre eles fenol, ácido sulfônico e ácido fosfórico. Segundo o inspetor da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Victor Rustiguel, já no dia do ocorrido o produto escorreu pela pista em direção à vegetação, às margens da via.\nAté a noite de ontem, a carcaça do caminhão ainda estava pegando fogo na via, e o material químico, queimando na canaleta da via, formava um material viscoso verde. O delegado titular da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema), Luziano Severino de Carvalho, afirma que o órgão está apurando o caso, mas que até o momento, o incêndio pode vir a ser caracterizado como crime ambiental.