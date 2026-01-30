Um professor de escola de futebol, de 32 anos, foi preso suspeito de estuprar um adolescente, de 13, em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Conforme a Polícia Civil de Goiás (PCGO), o homem se aproximou do adolescente com a promessa de agenciar a carreira de futebol da vítima.\nO suspeito foi preso nesta quarta-feira (28) por agentes da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Águas Lindas.\nA reportagem não conseguiu localizar a defesa do professor para que pudesse se posicionar até a última atualização desta reportagem.\nHomem é preso suspeito de pagar R$ 75 para estuprar adolescentes em Itumbiara\nMotorista de aplicativo é preso suspeito de estuprar passageira durante corrida\nDe acordo com a delegada Tamires Teixeira, que investiga o caso, o homem continua preso e ainda não passou por audiência de custódia. O professor já mantinha contato com o adolescente há mais de três meses, segundo a investigadora.