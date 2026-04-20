O professor goiano Danilo Neves Pereira, de 35 anos, desapareceu em Buenos Aires, na Argentina, no último dia 14. Segundo o amigo dele, Diego Machado, ele enviou uma última mensagem a uma amiga, com a localização, durante a madrugada, antes de sumir. Desde então, familiares e amigos não tiveram mais notícias. Ele estava na cidade havia cerca de seis meses.\nEle é uma pessoa exímia e muito trabalhadora. O Danilo não teria desaparecido por qualquer coisa. Ele é muito responsável. Alguma coisa aconteceu e, se a gente não fizer pressão, a gente não vai achá-lo”, declarou Diego à repórter do g1 Goiás, Yanca Cristina.\nDanilo é natural de Goiânia e construiu carreira acadêmica em Goiás e no Rio de Janeiro. Graduado e mestre em Letras pela Universidade Federal de Goiás (UFG), atuou durante 12 anos como professor de inglês no Centro de Línguas da instituição e lecionou como professor substituto na graduação.