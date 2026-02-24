Um professor de capoeira, indiciado por estupro, foi preso após voltar a se encontrar com uma aluna, em Formosa, no Entorno do Distrito Federal. O professor foi indiciado em 2025 após a família denunciar o caso à polícia. A prisão preventiva foi cumprida na manhã de sábado (21) pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Formosa, na operação Fides Fracta.\nComo o nome do suspeito não foi divulgado, a reportagem não localizou a defesa dele até a última atualização desta reportagem.\nA investigação também cumpriu mandado de busca e apreendeu aparelhos celulares, diversos pertences femininos, além de uma foto da menor na carteira do professor.\nMilitares seguem com cerco em busca de traficantes; quatro suspeitos foram mortos\nAtaque a tiros em praça de Araguaína deixa três pessoas feridas, diz polícia