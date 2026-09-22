Lorraynne Bueno de Araújo, de 32 anos, morreu durante uma internação no Hospital Regional de Gurupi (HRG), na noite desta segunda-feira (21). Segundo a família, a professora de pilates deu entrada no hospital no sábado (19), após passar mal e apresentar sintomas de falta de ar.\nA morte da profissional causou comoção na internet e entre a população de Gurupi, que lamentou a perda. A família acredita que a morte tenha sido decorrente da Covid-19 e informou que ela passaria por um teste para confirmação, mas morreu antes que o exame fosse realizado.\nO g1 solicitou informações sobre a causa da morte à Secretaria de Estado da Saúde (SES), mas não obteve resposta até a última atualização desta reportagem.\nLorraynne era formada em Educação Física e tinha dez anos de experiência em pilates e musculação. Ela era sócia-proprietária de um estúdio de pilates e fisioterapia. A irmã, Dayane Ribeiro Dias, conta que ela levava uma vida ativa e saudável.