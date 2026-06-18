-acreuna_bombeiro_engasgo.mp4 (1.3423335)\nUma professora foi salva após engasgar, logo após um treinamento sobre o tema no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) José Pires Marques, em Acreúna, na Região Sudoeste de Goiás. O incidente ocorreu no dia 10 de junho, em sequência a uma palestra sobre a Lei Lucas. Durante o evento, uma servidora sofreu uma obstrução das vias aéreas e foi socorrida pelo soldado Luiz Ângelo Bastos, com o apoio do soldado Gabriel Alves, ambos do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBM-GO).\nComo a equipe de militares ainda permanecia no local após a atividade educativa, pôde realizar imediatamente as manobras de desobstrução, revertendo a situação com sucesso. A vítima recebeu pronto atendimento e não apresentou complicações. Ao DAQUI, o Capitão Edson Ferreira Ribeiro explicou o que aconteceu e ressaltou que o intuito do programa é repassar às escolas noções de primeiros socorros para professores e servidores.