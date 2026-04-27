A professora de 26 anos suspeita de agredir a própria filha, uma bebê de colo, será exonerada do cargo, segundo a Prefeitura de Gurupi. A mulher foi presa após ser denunciada por supostamente arremessar a criança ao chão em uma casa no bairro Jardim da Luz. A bebê foi socorrida e levada para o Hospital Regional de Gurupi.\nO caso aconteceu no último sábado (25). Após a denúncia, a Polícia Militar foi até a casa da professora e a encontrou saindo em uma moto com a bebê. A criança tinha lesões no rosto e sinais de sangramento.\nA reportagem não teve contato com a defesa da mulher.\nGrávida gravou consulta após desconfiar de ginecologista preso\nOperação prende suspeito por armazenar centenas de arquivos de abuso sexual infantil em Palmas\nModelo é encontrada morta em prédio, e namorado é preso suspeito de feminicídio