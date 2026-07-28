A Prefeitura recebeu 26 solicitações de adoção do programa Adote uma Praça em 2026, igualando a marca registrada em 2019, ano de sua criação. A maior parte dos pedidos foi protocolada após o Paço publicar, em março, decreto que alterou as regras do programa, flexibilizando procedimentos e ampliando as possibilidades de participação. Em sete anos, a iniciativa acumula 96 propostas para adoção de praças, parques, canteiros e outros equipamentos e espaços públicos.\nCriado durante a gestão de Iris Rezende (MDB) em 2019, após aprovação de projeto pela Câmara Municipal em 2017, o programa foi mantido na administração de Rogério Cruz e segue em vigor na atual gestão. Levantamento realizado pelo jornal, com base nas propostas publicadas no Diário Oficial do Município (DOM) entre 2019 e 2026, mostra que a iniciativa recebeu 41 propostas nos dois primeiros anos de funcionamento. Entre 2021 e 2025, porém, o ritmo caiu, com apenas 29 novos pedidos.