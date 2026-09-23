A Prefeitura de Goiânia enviou à Câmara Municipal um projeto de lei que cria o programa “Sua Nota, Nossa Cidade”. A proposta prevê até 10% de desconto no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e sorteios de prêmios para quem pedir a inclusão do CPF ou CNPJ na emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e).\nApresentado nesta terça-feira (22) pelo prefeito Sandro Mabel, o programa foi inspirado na Nota Fiscal Goiana, do governo estadual, mas será voltado apenas para o setor de serviços da capital. Segundo a Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz), a ideia é incentivar a emissão de notas fiscais, aumentar a arrecadação e ajudar a combater a sonegação de impostos.\nComo os créditos serão calculados\nDe acordo com o projeto, os créditos serão calculados com base no Imposto Sobre Serviços (ISS) pago pelas empresas prestadoras de serviços de Goiânia.