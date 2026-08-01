O programa Adote uma Praça, da Prefeitura de Goiânia, tem 19 solicitações em tramitação distribuídas em 15 bairros. Ao todo, a iniciativa conta com 21 pedidos, incluindo a adoção formalizada da Praça Arquiteto Neddermeyer, no Setor Central, nesta sexta-feira (31), e uma proposta rejeitada para o Parque Vaca Brava, no setor Bueno.\nOs pedidos envolvem praças, canteiros, rotatórias e outras áreas verdes, com participação de empresas, associações de moradores e entidades sociais.\nO primeiro termo de cooperação da atual gestão foi assinado nesta sexta na Praça Arquiteto Neddermeyer, no Setor Central. A parceria foi firmada com a empresa CRD Participações e Investimentos em Saúde Ltda., que atua no ramo de saúde e está instalada nas proximidades.\nPrograma 'Adote uma Praça', da Prefeitura de Goiânia, atrai 26 interessados