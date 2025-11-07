A Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) entregou, na manhã de quarta-feira (5), o trabalho de instalação de paliçadas no Parque Areião, etapa central de uma ação para contenção de erosões e também para proteção de nascentes do córrego. O trabalho se encaixa em um conjunto de oito fases de recuperação ambiental que estão em execução desde 13 de outubro e agora chegaram à fase de plantio de mudas nativas ao redor da nascente.\nAs paliçadas são estruturas formadas por colmos de bambu (o caule oco da planta) retirados na própria área do parque. Elas têm o efeito de desacelerar a velocidade da água que chega das partes mais altas da região, fazendo com que o solo seja protegido e reduzindo o impacto na nascente. A técnica, natural e sem custo financeiro, usa apenas o produto proveniente do manejo dos bambuzais do local.