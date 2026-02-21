Com objetivo de urbanização das áreas livres do setor Sul, o primeiro Projeto Comunidade Urbana de Recuperação Acelerada (CURA) nasceu nos anos 1970. Na época, 32 áreas verdes receberiam infraestrutura e equipamentos de lazer e contemplação para o convívio social, sob a ideia de promover o planejamento inicial de Goiânia, de que o bairro seria uma cidade-jardim. Desde a década de 1980, já se tinha uma subutilização dos espaços e agora, mais de 50 anos depois, ao menos 40% das áreas já deixaram de ser totalmente verdes e foram ocupadas por construções, enquanto o restante, embora com relativos cuidados, segue com uso irregular e pouco frequente.\nSegundo a Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo Estratégico (Seplan), com base no Inventário das Áreas Públicas Municipais (APMs) e Áreas Verdes do Setor Sul (2019–2025), informa que 6,5% de áreas verdes internas estão ocupadas e descaracterizadas. O número, porém, não leva em consideração especificamente as áreas presentes no Projeto CURA de 1973, que incluía, por exemplo, locais que hoje estão em outros bairros, como o setor Marista.