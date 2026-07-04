O Tocantins ocupa a terceira posição entre os maiores produtores de arroz irrigado do país, resultado impulsionado principalmente pelo Projeto Rio Formoso, em Formoso do Araguaia, no sudoeste do estado. Com cerca de 28 mil hectares irrigáveis, o empreendimento está entre os maiores projetos de agricultura irrigada do Brasil e responde por uma parcela significativa da produção estadual.\nImplantado entre 1979 e 1982, o projeto transformou a região em uma das principais fronteiras agrícolas do país. Atualmente, a área abrange 27.787 hectares de várzea, com solos hidromórficos e aluviais, características que favorecem o cultivo irrigado em larga escala.\nA estrutura de irrigação foi desenvolvida para aproveitar as condições climáticas da região e manter a produção durante todo o ano.\nBezerra avaliada em R$ 1 milhão e touro premiado estão entre atrações de feira em Goiânia