-Fogo no São João (1.3305554)
Um incêndio toma conta do projeto Polo de Fruticultura Irrigada São João, em Porto Nacional. O Corpo de Bombeiros Militar e brigadistas da Defesa Civil Municipal de Palmas trabalham no combate às chamas desde a manhã desta quinta-feira (28).
Veja vídeo no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Incêndio atinge projeto de fruticultura São João
Segundo os militares, até o início da tarde, o fogo já havia consumido cerca de 30 hectares de plantações de cana-de-açúcar, eucalipto, lavouras de agricultura familiar, áreas de subsistência e pastagens com gado.