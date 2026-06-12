A Comissão Mista da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) deve votar nesta quinta-feira (11) o projeto de lei, enviado pelo governador Daniel Vilela (MDB), que amplia as possibilidades de adesão ao Ipasgo Saúde para parentes de titulares e beneficiários fora do funcionalismo público. A matéria permite que familiares de até quarto grau possam ser registrados como dependentes, além da liberação para assinatura de convênios com sindicatos e conselhos profissionais para a entrada de novos clientes.\nCORREÇÃO: Diferente do que foi publicado inicialmente, os valores de mensalidades para parentes de quarto grau vão variar de R$ 214,68 a R$ 1.234,47, já que, segundo a assessoria do Ipasgo, os planos anteriores a abril de 2025, com custo menor, não podem receber novas adesões de agregados. As informações foram atualizadas às 10h40 em 11/6/2026.