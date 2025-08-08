A proposta do governo federal de retirar a obrigatoriedade de aulas práticas e teóricas de direção nas autoescolas para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) tem dividido opiniões. Associações de formadores questionam a efetividade na redução de custos e apontam para maior risco à segurança viária.\nAo mesmo tempo, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de Goiás e especialistas ouvidos pela reportagem enxergam maior acesso da população ao processo tido como muito caro e burocrático.\nO projeto desenvolvido pelo Ministério dos Transportes foi divulgado no fim de junho deste ano sob a justificativa de democratizar a CNH. Hoje, aponta o governo, o custo médio para obter o documento é de R$ 3,2 mil no Brasil, sendo que a maior parte, estimada em R$ 2,5 mil, seria voltada ao pagamento de aulas teóricas e práticas aos centros de formação de condutores (CFC).