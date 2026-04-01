Iniciativa busca fortalecer a bioeconomia e a conservação do bioma (Marcelo Camargo/Agência Brasil)\nUm projeto desenvolvido no Tocantins integra a lista de selecionados da terceira edição do edital “Floresta em Pé”, iniciativa que apoia ações voltadas à geração de renda e à conservação ambiental. A proposta aprovada no estado é o “Raízes do Futuro”, da Associação Porto Real, sediada em Porto Nacional, que fica a cerca de 60 km de Palmas.\nA iniciativa prevê a realização de capacitações para estimular o empreendedorismo, além de palestras sobre educação financeira e cidadania. O projeto também inclui oficinas de agricultura sustentável, produção e plantio de mudas nativas para reflorestamento e ações de conscientização ambiental junto à comunidade.\nA Associação Porto Real atua desde 1998 com famílias em situação de vulnerabilidade social e desenvolve ações voltadas à sustentabilidade e ao fortalecimento comunitário. Com a seleção no edital, a entidade deve receber apoio financeiro para executar as atividades ao longo de até seis meses.