Um projeto itinerante voltado para povos originários, quilombolas e moradores de regiões periféricas está com inscrições abertas em Goiânia. O "Onde Há Rede" é um evento gratuito focado no empreendedorismo periférico que oferecerá mais de R$ 10 mil em prêmios e oficinas presenciais de inclusão digital, educação financeira e criativa\nSegundo a organização, a iniciativa visa fomentar o empreendedorismo periférico e potencializar o impacto cultural e econômico das redes brasileiras. O evento vai acontecer no Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) Goiás, na Av. T-3, Setor Bueno, entre os dias 3 e 8 de novembro. São oferecidas 50 vagas para cada oficina, com carga horária de 20 horas.\nAo DAQUI, Gabriela Duque, diretora de programação do projeto, informou que o intuito das oficinas é levar informação e ferramentas de empreendedorismo para as comunidades. Segundo ela, grande parte do público-alvo já é formada por empreendedores.