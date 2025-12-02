A 15ª Promotoria de Justiça do Ministério Público de Goiás (MP-GO) vai investigar a proposta de criação de vagas de estacionamento ao longo da Avenida dos Flamboyants, no setor Parque das Laranjeiras, na região Oeste de Goiânia. A ideia, que se tornou um projeto da vereadora Rose Cruvinel (UB) e de comerciantes da região, é alvo de protestos de moradores por conter o alargamento das vias com a redução das calçadas e a criação de cerca de 190 vagas de estacionamento. Um projeto inicial, que chegou a ser divulgado, previa mais de 500 vagas, sendo ao menos 330 em áreas verdes.\nDe acordo com o promotor Juliano de Barros Araújo, a população do bairro esteve no MP-GO, apresentaram notícias de fato e se reuniram para falar sobre o projeto que estaria em discussão no Paço Municipal. “O que vamos fazer agora é verificar se há mudança da destinação originária das áreas, tem a questão da drenagem, se vai ter alguma solução apresentada, e a questão social também, já que houve a informação de que a maioria dos moradores é idosa e estão querendo tornar um local atrativo para bares”, comenta. Ele afirma que foi feito um pedido de informação aos órgãos da Prefeitura.