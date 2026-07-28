O edital para credenciar pessoas que irão apadrinhar crianças e adolescentes no Serviço de Acolhimento Institucional de Palmas foi publicado no Diário Oficial nº 3.992. O Executivo busca selecionar e formar cadastro reserva de pessoas físicas e jurídicas que irão ajudar crianças e adolescentes.\nAs inscrições devem ser feitas por meio de um formulário eletrônico disponibilizado no site da Prefeitura de Palmas. O edital tem vigência de 60 meses e as inscrições estarão abertas de forma ininterrupta até o dia 14 de setembro deste ano.\nIFTO oferta mais de 1.700 vagas para cursos técnicos integrados ao ensino médio\nPedido de recompensa do motorista que recebeu R$ 131 milhões por engano pode levar até uma década, diz advogado\nFamília reúne gerações para dormir com matriarca na véspera do aniversário de 100 anos, no TO