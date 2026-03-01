(Divulgação/Polícia Civil)\nO que antes era uma promessa de um projeto social voltado para o esporte e o combate às drogas entre jovens vulneráveis de Palmas se tornou a descoberta de um esquema criminoso que, segundo a Polícia Civil (PC), desviou todo o recurso público no mesmo dia em que foi depositado.\nA investigação da Operação Jogo Limpo revelou que, desde o início, os envolvidos tinham a pretensão de obter o dinheiro do convênio, que foi pulverizado entre empresas fantasmas e agentes políticos. 12 anos se passaram e as crianças e adolescentes permaneceram sem qualquer atendimento do projeto, de acordo com a PC.\n“Sequestro de uma esperança”\nOs dados da investigação apontam que o Convênio nº 020/2014, firmado entre a Fundação Municipal de Esporte e Lazer de Palmas (FUNDESPORTES) e o Instituto Vale do Tocantins, previa o custeio do projeto "Atividade Física e Recreativa no Combate às Drogas". O valor de R$ 349.740,00 foi liberado em 3 de outubro de 2014, após uma tramitação recorde de apenas oito dias.