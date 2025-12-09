O promotor de Justiça Caleb de Melo ficou ferido após um acidente de trânsito entre três caminhonetes na BR-153, em Colinas do Tocantins, região norte do estado. Segundo o Ministério Público do Estado (MPE), a esposa e uma afilhada do promotor também ficaram feridas e foram levadas para o hospital.\nDe acordo com o MPE, no momento do acidente, o promotor estaria retornando do município para Palmas, quando o veículo que ele estava se envolveu no acidente e, em seguida, atingiu uma árvore.\nA batida aconteceu na noite desta segunda-feira (8), no km 260 da rodovia. Caleb de Melo Filho é titular da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Colinas do Tocantins.\nDuas pessoas morrem após acidente entre caminhonete e caminhão na BR-364\nMenino morre ao cair enquanto se equilibrava na traseira de caminhão em movimento no Tocantins