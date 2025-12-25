O Governo do Tocantins alerta que os proprietários de veículos com processos de transferência de propriedade ou de Unidade Federativa (UF) em andamento, assim como aqueles que pretendem acessar esses serviços ainda em 2025, devem concluir os procedimentos até a próxima terça-feira (30).\nSegundo o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), os atendimentos para esses serviços estarão disponíveis nos dias 22, 23, 29 e 30 de dezembro. Quem não finalizar o processo até essa data terá cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) referente ao exercício de 2026.\nO órgão orienta que os proprietários agilizem a conclusão para evitar transtornos financeiros, jurídicos e administrativos.\nDetran vai realizar primeiro leilão de veículos em 2026 com lances a partir de R$ 30\nFrota do transporte coletivo de Palmas terá redução no número de veículos; entenda