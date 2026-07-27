O ex-governador Ronaldo Caiado voltou a fazer críticas à polarização e a se posicionar como opção de terceira via, durante a convenção nacional do PSD, realizada ontem, em São Paulo. No evento, o partido confirmou a candidatura do goiano à Presidência da República, com o dirigente da sigla, Gilberto Kassab, como vice-presidente.\nDurante o pronunciamento, Caiado chamou o senador Flávio Bolsonaro (PL) de “kinder ovo, com uma surpresinha todo dia”. A fala do goiano faz referência a desgastes que Flávio sofreu nos últimos meses, como o embate com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e o envolvimento com o banco Master.\nQuanto a Lula (PT), Caiado fez declarações sobre suposto envolvimento com casos de corrupção e com o crime organizado. O goiano também criticou as gestões petistas e argumentou que o partido adversário não conseguiu alcançar os resultados prometidos. “Um país como o Brasil que a proposta deles é acabar com a fome e até hoje… Tem 30 anos que eles falam a mesma coisa e nunca fizeram”, disse.