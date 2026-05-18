Fachada do Centro de Gestão integrada (CGI), que teria terceirizado todo o trabalho estabelecido em contrato (Wildes Barbosa/O Popular)\nUma organização da sociedade civil (OSC) sem fins lucrativos que recebeu R$ 1,9 milhão de emendas impositivas de vereadores de Goiânia em 2024 está em volta de uma polêmica. Quatro profissionais de saúde que aparecem como prestadores de serviço na prestação de contas da organização negam que tenham executado o serviço citado no documento. Um outro profissional afirma que trabalhou, mas que recebeu apenas uma parcela ínfima do que lhe é devido.\nAlém disso, relatórios aos quais o jornal teve acesso indicam que o Centro de Gestão Integrada (CGI), entidade beneficiada com o valor acima, terceirizou 100% do trabalho que se comprometeu a fazer, o que é vetado pela prefeitura.