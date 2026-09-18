-PSIQUIATRA (1.3457661)\nMorreu o psiquiatra Ivano Gomes Pereira da Silva, que atuava em Jaraguá, na região Central de Goiás. A informação foi divulgada na quinta-feira (17) pela clínica onde ele atuava. A causa da morte não foi informada. Informações sobre o velório e enterro não foram divulgadas.\nHoje nos despedimos com pesar do doutor Ivano. A clínica se solidariza com seus familiares, amigos e pacientes, desejando força e conforto neste momento de dor. Que sua trajetória e dedicação permaneçam na memória de todos que tiveram a oportunidade de conhecê-lo”, publicou a Clínica Coer nas redes sociais.\nTambém por nota divulgada nas redes sociais, uma clínica de reabilitação infantil lamentou a morte do psiquiatra. "Com profunda tristeza, a Therapies Love Kids lamenta o falecimento doutor Ivano, médico psiquiatra e profissional que cuidou de alguns de nossos pacientes. Neste momento de dor, nos solidarizamos especialmente com nossa colaboradora Renata, sua esposa, e com todos os familiares e amigos. Que Deus conforte os corações e que seu legado de cuidado e dedicação permaneça na memória de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Nossos mais sinceros sentimentos”, escreveu.