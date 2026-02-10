O Carnaval 2026 acontece de 14 a 18 de fevereiro, mas a folga depende da legislação local e do empregador. Ele será celebrado de 14 (sábado) a 18 (quarta-feira de Cinzas) de fevereiro. As datas principais são o sábado (14), domingo (15), segunda-feira (16), terça-feira (17) e a manhã da quarta-feira (18).\nApesar de ser uma das festas mais tradicionais do país, o Carnaval não é feriado nacional. De acordo com a legislação, cabe aos estados e municípios decidir se decretam feriado, ponto facultativo ou mantêm o expediente normal.\nNo Rio de Janeiro, o Carnaval é feriado estadual. Em São Paulo e na maioria das cidades brasileiras, a folga costuma ser ponto facultativo, ou seja, a empresa decide se libera ou não os funcionários.\nNa prática, isso significa que não há obrigação legal de folga para todos os trabalhadores. Empresas podem negociar compensação de horas, uso de banco de horas ou férias para liberar funcionários.