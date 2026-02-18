As regras para o ponto facultativo desta Quarta-Feira de Cinzas (18) podem variar de acordo com o decreto estadual ou municipal vigente. Em alguns locais o expediente fica suspenso o dia todo, e em outros apenas até 14h, 13h ou 12h.\nO empregador não tem obrigação de dar folga ao trabalhador durante o ponto facultativo. A suspensão do expediente costuma beneficiar principalmente servidores públicos não essenciais, segundo a advogada Priscila Arraes Reino, sócia do escritório Arraes & Centeno.\nMocidade é campeã em São Paulo com enredo de pioneirismo negro na dramaturgia\nCarnaval de fé e louvor reúne mais de 15 mil jovens em Goiânia\nAbaixo, veja regras de estados e do Distrito Federal para o ponto facultativo, conforme decretos publicados.\nPONTO FACULTATIVO INTEGRAL (O DIA TODO)\n- Acre\n- Alagoas\n- Amapá