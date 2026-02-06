O Parque Mutirama - Iris Rezende Machado ainda não tem data para ser reaberto. O local deve completar um ano fechado, o que ocorre desde o dia 20 de março de 2025. Em entrevista à Rádio Difusora, ontem, o prefeito Sandro Mabel (UB) afirmou acreditar que até o final do mês de março o parque esteja funcionando. Ele disse que o parque tem o empecilho de três atrações, sem especificar quais, e que o secretário José Silva Soares Neto, da Secretaria Municipal de Gestão de Negócios e Parcerias (Segenp), entende que é melhor reabrir o espaço com todos os brinquedos possíveis em pleno funcionamento. Ao final da tarde, porém, ao ser questionada pelo jornal, a Prefeitura voltou atrás e não confirmou um prazo para reabertura do Mutirama.\nEm nota, o Paço Municipal anunciou que “o prefeito de Goiânia, Sandro Mabel, informou que a reabertura do Parque Mutirama está em fase final de preparação” e que “a data ainda não foi definida, pois os últimos ajustes estão sendo concluídos”. Apesar dos questionamentos da reportagem sobre o que está sendo feito para a reabertura e o que ainda está faltando para que isso ocorra, as respostas não foram concedidas.