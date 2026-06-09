Números calculados pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) apontam que um terço das rodovias em Goiás não possuem infraestrutura capaz de reduzir ou minimizar as consequências de um acidente rodoviário. No Estado, 2.662 quilômetros (km) (correspondente a 34,6% do total avaliado) são classificados com baixo índice de perdão, enquanto 3.789 km (49,3%) apresentam índice médio e 1.233 km (16,0%) da malha possuem um alto índice de perdão.\nA Pesquisa CNT de Rodovias 2025 realizou a avaliação de 7.684 km de vias pavimentadas em Goiás, o que corresponde a 6,7% da malha total analisada no território brasileiro.\nMotoristas reclamam de problemas na pista mesmo após pedágio ter dobrado de preço em trecho da BR-153\nEstudante que morreu após van escolar bater em caminhão era uma 'menina meiga e prestativa', diz avô