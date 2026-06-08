Acidente na TO-110 deixa quatro mortos (Corpo dos Bombeiros Militar do Tocantins/ Reprodução)\nQuatro pessoas morreram após a batida de frente entre dois carros na rodovia TO-110, em Ponte Alta do Bom Jesus, no sudeste do estado. De acordo com a Polícia Civil, a suspeita é que um dos veículos teria invadido a pista contrária, ocasionando a colisão.\nA colisão aconteceu por volta das 17h30 de domingo (7), em um trecho da rodovia no sentido Taguatinga. As vítimas foram identificadas pela Secretaria da Segurança Pública (SSP), como:\nAna Karoline Queiroz Alves, de 20 anos;\nMaycon Douglas de Souza, de 24 anos;\nLucilene Souza Barros Cordeiro, de 47 anos;\nDinoel Cordeiro da Silva de 51 anos.\nSegundo a Polícia Militar, com a força do impacto, um dos veículos ficou sobre a pista e provocou interdição parcial da via, enquanto o outro foi parar às margens da rodovia.