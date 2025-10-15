-Resgate de vítimas no lago de Palmas (1.3324294)\nQuatro pessoas foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros após duas embarcações naufragarem, em acidentes diferentes, no Lago de Palmas. Um homem que estava em um dos barcos continua desaparecido, e as buscas seguem nesta quarta-feira (15).\nO primeiro acidente aconteceu por volta das 19h de terça-feira (14), quando um barco com duas pessoas naufragou. O momento em que uma das vítimas é resgatada foi registrado em vídeo. Nas imagens, um homem aparece segurando em uma árvore seca no meio do lago (Veja vídeo acima).\nNova frente fria deve trazer tempestades para Goiás; veja regiões mais afetadas\nChuva com granizo e ventania devem atingir Goiás nos próximos dias com chegada de frente fria, diz Cimehgo\nInstituto emite alerta de chuvas intensas para o Tocantins; confira previsão