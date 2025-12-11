Foram condenados por lesão corporal culposa os quatro profissionais ligados à montagem da rampa que desabou durante o Rap Mix Festival, em julho de 2023, em Goiânia, com penas de detenção em regime aberto que foram transformadas em prestação pecuniária cujo valor ainda será definido pela Justiça.\nA queda de uma altura de até cinco metros da estrutura metálica que ligava a arquibancada ao gramado, no Estádio Serra Dourada, deixou ao menos 77 pessoas feridas, sendo que algumas ficaram com sequelas. Laudo pericial feito pela Polícia Técnico Científica apontou que a causa determinante para o acidente foi a montagem improvisada da rampa.\nHomem morre atropelado após tentar segurar caminhão, em Anápolis\nMinistério Público denuncia quatro por queda de rampa no Serra Dourada durante festival\nVítimas sofrem com sequelas um ano após queda de rampa no Serra Dourada